VIDEO. Genieten! Vandaag tot 16 graden DVDE

15 februari 2019

13u50

Bron: VTM NIEUWS 0

Hoewel het nog maar februari is, lijkt de lente al begonnen. Het kan vandaag op sommige plaatsten tot zestien graden worden. Dat is ver boven het maandgemiddelde, dat zo’n zes graden bedraagt. Voor velen is het daarom het ideale weer om een terrasje te doen en het weekend zonnig in te zetten.