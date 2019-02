VIDEO. Extreme winterprik in Siberië

In sommige regio's dalen temperaturen tot -60°C Redactie

05 februari 2019

17u57

Bron: AP 1

In Siberië kan het in de winter vaak koud zijn, maar temperaturen die dalen tot -60°C zijn ook voor de Russische regio bijzonder koud.

Sinds begin februari teistert een koudegolf delen van Rusland. Op het koudste punt, in Yakutia, dalen de temperaturen tot ver onder het vriespunt. Metingen tonen temperaturen van -60°C, terwijl het er in januari gemiddeld ongeveer -40°C is.

Omdat het zo koud is, zijn de scholen gesloten en is het openbaar vervoer verstoord. Op de luchthaven van Yekaterinburg werden extra maatregelen genomen om de vliegtuigen sneller ijsvrij te maken, maar toch kon niet voorkomen worden dat sommige vluchten geannuleerd werden.

De koude zou nog minstens tot het einde van deze week aanhouden.

