VIDEO. Eerste sneeuw in Ardennen valt vroeg voor de tijd van het jaar, maar sneeuwpret is van korte duur

Eerste sneeuw in Ardennen valt vroeg voor de tijd van het jaar, maar sneeuwpret is van korte duur

30 oktober 2018

15u23

Bron: Info Meteo, SudInfo, KMI, Belga 52 Weernieuws Die ‘Indian summer’ van de voorbije weken is nu écht wel voorbij. Vandaag waarschuwt het KMI voor code geel: er zal veel regen vallen en ook de wind laat zich opmerken met pieken van 60 tot 80 kilometer per uur. In sommige delen van ons land is zelfs al de eerste sneeuw gevallen. In Dourbes (Namen) viel er 8 cm sneeuw. De sneeuwpret is echter wel van korte duur. Het kwik in Hoog-België stijgt vanavond naar 4-6 graden, waardoor de sneeuw vlug zal smelten.

Het KMI had het al voorspeld: in delen van de provincies ten zuiden van Samber en Maas kan tijdelijk sneeuw of smeltende sneeuw vallen. En dat was deze ochtend het geval in onder andere Namen. Ook in de provincies Luxemburg, Luik en Henegouwen is er kans op sneeuw. De sneeuw blijft mogelijk enkele uren liggen. In Dourbes (Namen) viel met 8 cm tot nu toe de meeste sneeuw.

Vroeg voor de tijd van het jaar

Normaal sneeuwt het in de Ardennen pas halfweg november. In Vlaanderen sneeuwt het eind november gebruikelijk voor het eerst. Dat meldt Meteovista.



De sneeuwpret in de Ardennen is echter van erg korte duur. Tegen de avond stroomt zachte lucht vanaf het zuidwesten over ons land. Daarbij loopt het kwik in Hoog-België op naar 4-6 graden. De sneeuw smelt dan ook erg vlug.

De sneeuw van vandaag is niet uniek voor oktober. Inclusief dit jaar kwam het ergens in België sinds begin 20e eeuw in ieder geval in negen jaren tot een oktobersneeuwdek. Dat gebeurde in 1905, 1908, 1941, 1950, 1975, 2008, 2010, 2015 en 2018.

De laatste keer dat in oktober een sneeuwdek tot stand kwam, was in 2015. In de Hoge Venen ontstond op 16 oktober van dat jaar een sneeuwlaag van 2 cm dik. Het vroegste sneeuwdek ooit werd gemeten op 11 oktober 1975. Die dag lag in Botrange (Hoge Venen) een laagje van 2 cm.

1722

Wegens de aangekondigde code geel heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd, zo schrijft SudInfo. Dat nummer dient voor niet-dringende brandweeroproepen.

