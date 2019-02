VIDEO. Dronebeelden tonen mooi lenteweer: dit weekend tot 16 graden Redactie

16 februari 2019

13u21

Bron: VTM Nieuws 0

Het mooie weer van de voorbije dagen zet zich ook dit weekend verder. Vandaag is het meestal zonnig met soms hoge wolkensluiers. Aan zee wordt het in de loop van de dag wel bewolkt. Het is opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar, bij maxima van 12 tot 15 graden.