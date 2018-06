VIDEO: Dit is moment waarop knoert van tornado de grond raakt sam

07 juni 2018

15u59

Bron: Storyful, Idaho Statesman 0 Weernieuws De Amerikaanse staat Wyoming werd gisteren getroffen door tornado's. Op deze beelden zie je het ontstaan van een knoert ten noorden van Laramie, plus het moment dat de slurf de grond raakt.

Het is niet duidelijk of het natuurfenomeen schade veroorzaakte. Vorige week vernielden vier tornado's nog zeven woningen in het noordoosten van de staat. Hoewel de noodsirenes in het gebied dienst weigerden, liep toen niemand ernstige verwondingen op.

