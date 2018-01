VIDEO: Dicht bij deze zwalpende vrachtwagen wil je écht niet rijden sam

18 januari 2018

17u50 3

Het stormweer leidt vandaag tot veel gevaarlijke situaties op de weg. In Nederland werd vanuit een auto gefilmd hoe de wind een vrachtwagen erg hard doet zwalpen. Andere bestuurders houden afstand, en terecht. Want even later ligt het zwalpende voertuig op zijn zij.