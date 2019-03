VIDEO. Bomen vallen als dominoblokjes om Redactie

11 maart 2019

20u01 0

De hevige wind heeft op vele plaatsen voor omgevallen bomen en afgerukte takken gezorgd. Maar in een tuin in Zoersel was wel een heel opmerkelijk beeld waar te nemen tijdens de storm. Enkele hoge bomen vallen één na één om door de wind.