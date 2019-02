VIDEO. Australische staat Queensland getroffen door zware overstromingen na “ongeziene regenval” Redactie

02 februari 2019

10u11

Bron: VTM Nieuws 0

In het Australische Queensland valt ongezien veel regen op dit moment. Vooral de kuststad Townsville en omgeving zijn zwaar getroffen door overstromingen. Er is niet meteen beterschap op komst want ook in de komende uren en dagen zal de regen met bakken uit de lucht vallen.