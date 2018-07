Verwarring rond code oranje: wat mag en wat niet? Delphine Vandenabeele

23 juli 2018

14u35

Vanaf vandaag geldt code oranje niet alleen voor West - en Oost-Vlaanderen maar ook voor 15 gemeentes in Vlaams Brabant: daar zijn dus regels van kracht om water te besparen. Maar er is grote verwarring over wat die regels precies inhouden - vooral omdat de provincie West-Vlaanderen zélf verwarrende informatie gaf.