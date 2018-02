Verschillende schaatsers zakken door het ijs in Nederland LB ADN

28 februari 2018

11u22

Bron: De Telegraaf, ANP 4 Weernieuws Op verschillende plaatsen in Nederland zijn mensen door het ijs gezakt.

Een man die vanochtend tijdens het schaatsen in het Brabantse Hank door het ijs zakte, is in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats bij de polder Middelland, aan de rand van natuurgebied De Biesbosch.

De brandweer van Utrecht heeft in korte tijd meldingen gehad van vier door het ijs gezakte mensen. Dat gebeurde onder meer in Houten, Nieuwer ter Aa en in Woudenberg. In Houten ging het om een kind, dat naar het ziekenhuis moest. Op het Henschotermeer in Woudenberg is een volwassene na door het ijs te zijn gezakt naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Ter Aa zakten twee kinderen door het ijs. Hoe het met hen gaat, is onbekend.

Het afgelopen half uur heeft de brandweer 4 meldingen gehad van personen die door het ijs zijn gezakt. Waaronder een aantal kinderen. Let op uw kinderen en uw eigen veiligheid. Het ijs is niet overal betrouwbaar. Voor tips volg: https://t.co/8KcqpT3hdp ^DV Veiligheidsregio Utr(@ vrutrecht) link

Wat doe jij als je iemand door het #ijs ziet zakken? Twijfel niet en bel direct het #alarmnummer 1-1-2! De brandweer heeft speciale manieren om iemand te #redden uit een wak. Overige tips: https://t.co/0euvIXFQGk. pic.twitter.com/3xTmUs81w7 Brandweer LN(@ brandweerln) link