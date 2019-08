Verschillende gewonden bij doortocht tyfoon in Japan RL

15 augustus 2019

06u17

Bron: Belga 0 Weernieuws De tyfoon Krosa heeft het trein- en luchtverkeer in het westen van Japan lamgelegd. Verschillende mensen raakten gewond en enkele duizenden inwoners moesten vluchten omdat er door de hevige regenval gevaar is voor modderstromen en aardverschuivingen. Dat melden de lokale media.

Zo'n 679 vluchten werden afgeschaft en ook het treinverkeer is ingeperkt door de stortregens. Net op dit moment komen miljoenen Japanners terug van een vakantie naar aanleiding van een boeddhistisch feest.

Volgens de Japanse weerdiensten is de tyfoon donderdag onderweg naar de eilanden Shikoku en Kyush. Rond 11 uur lokale tijd (4 uur Belgische tijd) bevond het oog van de storm zich boven de stad Yawatahama en verplaatste hij zich tegen 30 kilometer per uur. De tyfoon haalt windsnelheden van 163 kilometer per uur.

In juli vorig jaar kwamen meer dan 220 mensen om bij stortregens in Japan, die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten.