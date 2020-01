Verloren maandag met kans op lichte neerslag TT

13 januari 2020

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Licht onstabiele zeelucht stroomt over onze streken. Vandaag bereikt een zwakke storing langzaam ons land vanuit het zuiden. Er zijn in Laag-­ en Midden­-België aanvankelijk nog opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er overal veel wolken vanaf het zuidwesten, en hier en daar kan er wat lichte neerslag vallen, vooral na de middag.

Maxima van 4 graden in de Ardennen tot 10 graden in Vlaanderen. De matige zuidenwind wordt op het einde van de dag soms vrij krachtig, meldt het KMI.

Vanavond is er kans op wat lichte neerslag. Volgende nacht verwachten we meer neerslag en meer wind vanaf het westen. De temperaturen veranderen maar weinig bij minima van 4 tot 9 graden. Er waait een meestal vrij krachtige of lokaal soms een krachtige zuidzuidwestenwind. De windstoten kunnen oplopen tot 70 km/u of mogelijk wat meer.

Morgen is het eerst winderig en zwaarbewolkt met lichte tot matige regen. Daarna krijgen we tijdelijk een drogere en rustigere periode, maar een volgende regenzone met toenemende wind bereikt ons land in de loop van de namiddag. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag-­ en Midden­-België.

De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt op het einde van de namiddag en 's avonds vrij krachtig tot krachtig. Aanvankelijk zijn er rukwinden van 60 tot 70 km/u. Overdag is het tijdelijk rustiger, maar op het einde van de namiddag en 's avonds verwachten we windstoten tot 75 km/u of lokaal wat meer.

Woensdagochtend is het al zwaarbewolkt over het westen, maar over het centrum en het oosten zijn er tijdelijk nog brede opklaringen mogelijk. In de loop van de dag bepaalt een storing met lichte of matige regen vanaf het westen ons weer. Met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 10 of 11 graden in Vlaanderen blijft het aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Later overdag wordt de wind matig uit west tot zuidwest.