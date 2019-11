Verlengd weekend wordt grijs, maar droog met lichte nachtvorst HR

08 november 2019

06u46

Bron: Belga 6 Weernieuws Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs krijgen we vandaag meestal droog weer met enkele opklaringen maar ook veel lage wolkenvelden. Maxima van 6 tot 10 graden bij een meestal zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Vannacht verwachten we vaak wolkenvelden waaruit in de kuststreek enkele buien kunnen vallen. De minima liggen tussen -1 en 0 graden in de Ardennen en tussen 0 en +5 graden in de andere streken. In het binnenland gaat het dus opnieuw licht vriezen aan de grond. De wind is eerst zwak en veranderlijk, gaat later zwak tot matig waaien uit zuidwestelijke richting en wordt aan zee tijdelijk vrij krachtig uit west tot noordwest.

Zaterdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral over het westen van het land enkele buien, vooral voor de middag. Maxima van 4 tot 9 graden bij een meestal matige wind uit zuidwest die later krimpt naar zuid.

Zondag drijven er vanuit het zuiden wolkenvelden binnen, verbonden aan een storing boven Frankrijk. Waarschijnlijk blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima van 4 tot 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Na een koude nacht met op vele plaatsen lichte nachtvorst krijgen we maandag rustig weer met aanvankelijk opklaringen. Op de nadering van een storing neemt de bewolking echter geleidelijk toe vanaf het westen. Op het einde van de namiddag gaat het regenen over het westen van het land. Maxima van 4 tot 7 graden.

Meer over Maxima

weer