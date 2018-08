Verkoeling op komst, maar is de zomer nu definitief voorbij? GVS

07 augustus 2018

20u50

Bron: VTM NIEUWS 28 Weernieuws De hitte is bijna voorbij: vandaag gaat het onweren, en wordt de hitte weggespoeld. Maar is de zomer nu definitief voorbij? Of is het nog te vroeg om conclusies te trekken? VTM-weerman Frank Duboccage geeft tekst en uitleg.

Is het nu voorbij? Die snikhete zomer? "Ja, het is gedaan, laat ons daar eerlijk over zijn", aldus weerman Duboccage. "Enfin, voorlopig althans. De komende dagen krijgen we heerlijke temperaturen, het is niet dat we meteen rond 15 graden zitten. Het wordt altijd zo'n 23, 24, 25 graden."

"Het gaat ook af en toe regenen, om te beginnen vanavond, maar ook donderdag in de namiddag. Dat is de regen die we echt nodig hebben. Zo'n tien tot vijftien liter per vierkante meter."



Duboccage heeft ook goed nieuws voor het weekend. "Je moet niet ongerust zijn, het ziet er opnieuw goed uit. Na het weekend wordt het opnieuw wat wisselvalliger. "

Dagrecord gebroken

Het kwik heeft vandaag in Ukkel 34,8 graden bereikt. Daarmee werd het dagrecord van 32,7 graden Celsius van 7 augustus 1975 ruim overschreden. Op sommige plaatsen heeft het al wat geregend. Dat bracht ook verkoeling: in Middelkerke was de temperatuur bijvoorbeeld al naar 25 graden gedaald om 18 uur.

Het record van deze zomer sneuvelde niet. Op 26 en 27 juli was het in Ukkel met 35,4 graden nog warmer.