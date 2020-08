Verkeersproblemen in Brussel, KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer HR

28 augustus 2020

18u04

Bron: KMI 500 Weernieuws Het KMI waarschuwt vandaag met ‘code geel’ voor onweer in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. “Lokaal kan daar deze namiddag of avond meer dan 10 liter water per vierkante meter vallen op een uur tijd”, klinkt het. Ook in de rest van het land is er sprake van lokaal hevige buien of blikseminslagen. In de omgeving van Brussel zijn er verkeersproblemen door wateroverlast.

Bij ‘code geel’ verwacht het weerinstituut zware regenval, of hagelbuien, of rukwinden, of blikseminslagen, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen. Vandaag wordt het weer dus heel wisselvallig. De maxima gaan van 18 tot 23 graden. Er zijn ook windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur, voorspelt het KMI. De regio Brussel kampt met wateroverlast. De afrit van de E40 in Erpe-Mere staat blank.

Het korte maar hevige onweer dat deze namiddag over de streek trok, veroorzaakte niet alleen wateroverlast. In de Hoogstraat in Erondegem sloeg de bliksem in op de tipgevel van een huis.

De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en in de Ardennen en tot 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest tot west-zuidwest. Vanavond wordt het gedeeltelijk bewolkt met plaatselijke buien, mogelijk nog lokaal met een onweerachtig karakter.

‘s Nachts krijgen we een afwisseling van wolken en soms brede opklaringen. Plaatselijk kan er nog een bui vallen - vooral dan aan de kust - maar in vele streken blijft het overwegend droog. Op het einde van de nacht wordt het echter weer zwaarbewolkt met buien, mogelijk met onweerachtig karakter. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee. Er waait een matige zuidwestenwind.

Zaterdagochtend vallen er al buien over het westen en het noordwesten van het land. In de loop van de dag verspreiden de buien zich naar de rest van het land, maar over het oosten en het zuidoosten blijft het toch meestal droog. Sommige buien kunnen intens en onweerachtig zijn. Het is koel met maxima van 17 tot 20 graden. Er waait een matige wind met rukwinden tot 50 km/ u, maar mogelijk meer tijdens felle buien.

Zondag bepaalt koele en onstabiele Noordzeelucht nog steeds ons weer. Het is wisselend bewolkt met soms buien. Een donderslag blijft mogelijk. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. De wind waait matig en aan zee is de wind af en toe vrij krachtig.

Maandag wordt het rustig met een afwisseling van zon en wolken. Een paar lokale buitjes zijn nog mogelijk, maar het blijft meestal droog. Met maxima van 14 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar.

Na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs krijgen we dinsdag op de eerste schooldag soms opklaringen en overwegend droog weer. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

