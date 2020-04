Veel zon met temperaturen tot 21 graden, maar strakke oostenwind HAA

21 april 2020

06u48

Bron: Belga 6 Weernieuws Het wordt dinsdag een zonnige lentedag met nu en dan enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en rond 18 graden aan de kust. In Vlaanderen kunnen ze oplopen tot 21 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit oost tot noordoost met windsnelheden tot 60 kilometer per uur, of lokaal iets meer in de Ardennen, zo meldt het KMI.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dinsdagavond en -nacht blijft het droog bij een heldere hemel. De minima liggen tussen 4 graden in sommige Ardense valleien en 10 graden in Vlaanderen. De oostelijke tot noordoostelijke wind is aanvankelijk nog vrij krachtig in Hoog­-België maar wordt uiteindelijk overal matig. Op het Ardense plateau blijven windsnelheden mogelijk tot 55 kilometer per uur.

Woensdag krijgen we opnieuw een dag met volop zon. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog­-België en 22 graden in de Kempen. Er waait een strakke en matige oostelijke wind.

Donderdag is er veel zon met mogelijk wat hoge sluierwolken in de loop van de dag. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee alsook in Hoog­-België en 21 graden in de Kempen. De oostelijke wind is minder prominent aanwezig dan de voorgaande dagen en waait zwak tot matig. Aan de kust steekt na de middag een zeebries op uit noordnoordoost.

Vrijdag begint de dag met veel zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die vooral boven het Ardense reliëf kunnen uitgroeien tot een lokaal buitje. De maxima wijzigen nauwelijks (rond 20 graden in het centrum van het land). De wind is eerst zwak en veranderlijk. In de loop van de namiddag wordt deze hier en daar matig uit noordwestelijke richtingen.

Koeler weekend

Zaterdag wordt het weerbeeld wisselvalliger. Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af en er kan een lokaal buitje vallen. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 18 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit westelijke tot noordwestelijke richtingen.

Zondag lijkt het licht wisselvallig te blijven met kans op enkele buien, maar het zou de meeste tijd droog blijven. Met een waarschijnlijk noordwestelijke wind wordt het frisser met maxima rond 13 graden in het centrum van het land.

Maandag wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog al kan er hier en daar een buitje vallen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Meer over weer

Kempen

Ardennen

België

Vlaanderen