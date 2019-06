Veel wind, weinig buien Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 8 en 9 juni Jill Peeters

07 juni 2019

12u30 15 Weernieuws Zaterdag begint vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe en wordt het zwaarbewolkt. Het blijft meestal droog; er staat wel veel wind. De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zal pas tegen de avond weer in kracht afnemen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 of 70 km per uur. Het wordt niet warmer dan 17 graden en amper 14 graden in de Ardennen, wat fris is voor de tijd van het jaar.

Zaterdagavond neemt de wind in kracht af en tijdens de nacht hebben we enkel nog een zwakke wind. Er zijn brede opklaringen en het blijft droog. Het koelt af tot gemiddeld 10 graden. In de Ardennen wordt het kouder, en komen we uit op minima rond 5 graden.

In het kielzog van een actieve depressie over de Noordzee, staat er veel wind. Maar door de aanwezigheid van een mobiel wigje van hoge druk, zijn de neerslagkansen eerder beperkt tijdens het weekend.

Zondag is het lang vrij zonnig. Gaandeweg ontstaan er stapelwolken, maar op een enkele bui na, blijft het meestal droog. Er is gevoelig minder wind dan de voorbije dagen en de maxima liggen rond 20 graden.

Op Pinkstermaandag is het meestal droog in de voormiddag, maar de bewolking neemt in de loop van de dag toe, gevolgd door regen in de namiddag. De maxima schommelen nog steeds rond 20 graden. Dinsdag wordt het wisselvallig, bij maxima van 19 graden en een matige wind.