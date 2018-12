Veel regen voor de boeg, temperaturen stijgen vrijdag wel tot tien graden kv

17 december 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze namiddag is het zwaarbewolkt in het oosten van het land met mogelijk een lokaal buitje. In het westen zijn er dan al brede opklaringen, die zich verder uitbreiden naar het noorden en noordoosten. In de Ardennen blijft het betrokken met lage wolkenvelden, waardoor het zicht soms beperkt is. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 9 graden elders.

Vanavond zijn er nog vaak brede opklaringen in het westen en centrum van het land. Gedurende de nacht kunnen op verschillende plaatsen nevel of laaghangende bewolking gevormd worden, in het noordoosten blijft er ruimte voor opklaringen. De minima liggen rond 1 of 2 graden in de Ardennen en 4 of 5 graden in het westen.

Morgen maakt het ochtendgrijs plaats voor brede opklaringen. In de loop van de namiddag worden de hoge wolkenvelden talrijker en dikker vanuit het westen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. ‘s Avonds wordt het zwaarbewolkt. In de tweede helft van de nacht trekt een storing oostwaarts met regen of buien. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. Er zijn rukwinden tussen 40 en 60 km/u mogelijk.

Woensdag begint met nog lichte regen in de oostelijke helft van het land. Aan de achterzijde van de regenzone krijgen we meestal bewolkt weer. Her en der -en dan vooral op zee en in de oostelijke landshelft- zijn er enkele buitjes mogelijk. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 graden.

Donderdag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijke buien. Mogelijk vergroot op het eind van de dag de kans op enkele opklaringen in het westen. We halen 5 tot 8 graden bij een steeds matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind.

Vanaf vrijdag lijkt het wisselvallig te blijven met perioden van regen of buien. Vaak is het zwaarbewolkt, met een matige tot soms vrij krachtige wind tussen zuiden en westen wordt er milde lucht aangevoerd. De maxima schommelen rond 10 graden in de meeste plaatsen. Ook ‘s nachts blijft het vrij zacht.

Meer over België

Ardennen

KMI

Vlaanderen

weer