Veel lentesmog in noorden van België SVM

29 mei 2018

17u30

Bron: Belga 0 Weernieuws In het noorden van België is er veel fijn stof aanwezig in de lucht. Het gaat om een korte opstoot van secundair fijn stof, of ook wel lentesmog genoemd. Dat zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Primair fijn stof wordt rechtstreeks uitgestoten (bijvoorbeeld door dieselwagens; nvdr), terwijl secundair fijn stof gevormd wordt na reacties in de atmosfeer. "Het is niet de eerste keer dat er een korte opstoot is van lentesmog. Het is typisch voor deze periode van het jaar. Al komt lentesmog in ons land vooral voor in maart en april", aldus Fierens.

De opstoot van het fijn stof heeft te maken met de huidige weersomstandigheden, warm en vochtig weer. "De uitstoot van het verkeer en de landbouw veroorzaakt de opstoot van het secundair fijn stof", aldus Fierens. Lentesmog komt snel op en gaat volgens Fierens ook snel weer weg. De volgende uren verbetert de situatie.

Er bestaat discussie over hoe schadelijk lentesmog is voor de gezondheid van de burgers. "Het is zeker niet onschadelijk, maar over het algemeen is lentesmog minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van bijvoorbeeld de uitstoot van dieselroet", aldus Fierens.