Veel bewolking maar droog, dit weekend terug wat kouder AW

21 maart 2019

06u50

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze voormiddag zijn er eerst opklaringen met vooral over het westen en het noorden veel lage wolken. In de namiddag wordt het vaak betrokken, maar ten zuiden van Samber en Maas zijn steeds brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen rond 12 graden in Hoog-België en tussen 12 en 16 graden elders. Dat meldt het KMI.

Vannacht trekt de bewolking geleidelijk weg in de richting van de Noordzee. Er ontstaan overal brede opklaringen. Na middernacht is er kans op mist vooral in het noorden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 1 en 7 graden.



Morgen begint de dag met nevel of mist, vooral dan in het westen van het land. Na het optrekken van het ochtendgrijs, wordt het zonnig met wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 17 graden voor het centrum van het land en plaatselijk 19 graden in de Kempen.



Zaterdag trekt een zwak koufront over ons land. Het wordt meestal zwaarbewolkt en enkele buien zijn niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Zondag is gedeeltelijk bewolkt met soms mooie opklaringen en dan weer meer wolkenvelden. Het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 8 en 11 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.