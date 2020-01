Vannacht kans op smeltende sneeuw HLA

18 januari 2020

07u11

Bron: Belga 46 Weernieuws Het is vandaag wisselvallig met wolkenvelden en opklaringen. In de Ardennen blijft het echter langer grijs met enkele buien die soms een winters karakter krijgen. Ook het uiterste noorden moet rekening houden met enkele buitjes. Elders blijft het meestal droog. Maxima tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het wisselvallig met nog enkele verspreide Noordzeebuien. In het binnenland verwachten we daarbij af en toe smeltende sneeuw of korrelhagel, in de Ardennen zelfs sneeuw. De minima liggen tussen -2 en +1 graad ten zuiden van Samber en Maas en tussen 1 en 3 graden elders in het binnenland. Aan zee schommelen de minima tussen 4 en 6 graden.

Morgen is er is meer ruimte voor zon, maar tussendoor krijgen we ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen. In de Ardennen verwachten we meer wolken en kunnen de buien nog een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen.

Na het verdwijnen van de lage wolken en de plaatselijk aanvriezende mist is het maandag droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Laag-België. Dinsdagochtend vriest het vrijwel overal. Na een koude ochtend met aanvriezende mistbanken die plaatselijk hardnekkig kunnen zijn, krijgen we rustig, droog en mogelijk zelfs vrij zonnig weer. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. Een wolkenband trekt woensdag van noord naar zuid over het land, later gevolg door enkele opklaringen. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 6 graden in het westen bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind.