Vannacht code geel: storm Dennis komt Vlaanderen binnen, noodnummer 1722 geactiveerd AW PVZ

15 februari 2020

21u11

Bron: DPA 276 Weernieuws Een week na Ciara is Dennis alweer daar. Vannacht worden er in België rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur verwacht. Het KMI kondigt vanaf 1u vannacht code geel af en de FOD Binnenlandse Zaken heeft ook noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende oproepen. "Op dit moment neemt de wind al flink toe over de westelijke gebieden van de Benelux", zegt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

Vannacht en morgen zal het stevig gaan waaien met rukwinden van 80 tot maximaal 100 kilometer per uur. “Dennis wordt minder zwaar dan Ciara”, legt onze weerman David Dehenauw uit. “Vanaf 80 kilometer per uur kunnen er natuurlijk wel bomen omwaaien. Als die op een ongelukkige plaats terechtkomen, kan de schade alsnog groter zijn dan tijdens de vorige storm. Maar weerkundig gezien wordt storm Dennis minder zwaar.”

“Op dit moment neemt de wind al flink toe over de westelijke gebieden van de Benelux. Op heel wat plaatsen in West-Vlaanderen worden al windstoten tot 70 km/u geregistreerd. “Het is de verwachting dat het windveld zich komende nachtperiode zal uitbreiden naar de rest van België. De windstoten nemen toe tot lokaal 90 km/u”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Waar en wanneer verwachten wij het meest pittig #windveld door #storm #Dennis? In deze animatie krijgt u een duidelijk beeld op de weersituatie voor de komende 24 uur. #windstoten pic.twitter.com/iQ0ixl1gnR NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Code geel

Het KMI kondigt vanaf 1 uur vannacht code geel af voor het hele land en intussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende oproepen. Zo wordt vermeden dat het noodnummer 112 overbelast raakt, ten koste van mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief, telkens wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Twee doden in Verenigd Koninkrijk

Storm Dennis gaat in het Verenigd Koninkrijk veel heviger tekeer dan bij ons. Zo worden er rukwinden tot wel 110 kilometer per uur voorspeld en wordt er hevige regenval verwacht. Naar verwachting zal er op amper twee dagen tijd meer regen vallen dan de gemiddelde maandelijkse neerslaghoeveelheid.

Vanmiddag werden voor de kust van Kent twee lichamen uit de zee gehaald. Een man stierf nadat hij van een olietanker viel en een tiener liet het leven nadat hij de zee werd ingetrokken door een stortvloed.

Storm Dennis zal nog tot zondagavond woeden, aldus meteorologen. Vooral Wales en het noorden en zuidwesten van Engeland krijgen met de storm af te rekenen. De nieuwe storm zou in sommige gebieden op een of twee dagen evenveel neerslag veroorzaken als wat normaal in een maand valt. Aangezien de bodem op vele plaatsen nog verzadigd is, kunnen de gevolgen volgens experts ernstiger zijn.

Daarmee groeit het overstromingsrisico voor honderden huizen. “De regen kan enorme schade veroorzaken bij talrijke gebouwen”, aldus het Met Office, het weerkundige instituut van het Verenigd Koninkrijk. Ook de voorspelde rukwinden hebben gevolgen: inmiddels werden bijna 300 vluchten geannuleerd. Het gaat om tienduizenden passagiers van onder andere luchtvaartmaatschappijen Easyjet en British Airways. Op verschillende plaatsen is het leger ingezet.