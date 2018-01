Vandaag zwaarbewolkt met rukwinden, ook rest van de week kwakkelweer TK

24 januari 2018

06u40

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is het meestal zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen soms wat motregen. Elders is het droger en op sommige plaatsen, vooral in de Kempen, kunnen er wat opklaringen verschijnen. Op het einde van de dag bereikt een regenzone de kuststreek.

Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Laag-België. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten en in het westen soms zelfs met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Elders blijven de rukwinden meestal beperkt tot rond 70 kilometer per uur, bericht het KMI.

Vanavond en -nacht trekt een actieve regenzone, met dus vrij veel regen, vanaf de kust over het land. Op het einde van de nacht wordt het in het westen al droger. De minima liggen tussen 5 en 8 graden. De wind waait eerst vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tussen 60 en 70 kilometer per uur. Tijdens het tweede deel van de nacht neemt de wind af tot matig en ruimt hij naar zuidwest tot west.



Morgenochtend is het nog zwaarbewolkt met lokaal wat lichte regen. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen enkele opklaringen gevormd worden. In het zuidoosten van het land zorgt de slepende regenzone echter heel de dag voor een grijs en regenachtig weerbeeld. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden bij een matige zuidwestenwind.

Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Over het algemeen blijft het droog, al kan er toch een bui ontstaan in het westen van het land. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het zuidwesten en ruimt later naar het westen, terwijl hij afneemt in kracht.

Zaterdag verwachten we overwegend droog, maar grijs weer. In de loop van de dag kunnen hier en daar enkele opklaringen gevormd worden. De temperaturen stijgen tot 7 à 8 graden bij een zwakke westenwind, geleidelijk krimpend naar een matige wind uit zuidwest. Zondag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het wordt opnieuw zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe wat gedruppel. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land.