Vandaag zwaarbewolkt met eerst regen, maar na de middag droger

06u29

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Vandaag is het eerst zwaarbewolkt en grijs met regen vanaf het westen. Na de middag trekt de regenzone weg naar het zuidoosten maar blijft het overwegend zwaarbewolkt en is een enkele bui nog mogelijk. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan de kust, meldt het KMI.

Morgen begint de dag grijs en plaatselijk zelfs nevelig met perioden van regen. De meeste neerslag valt waarschijnlijk in het zuiden van het land. Na de middag wordt het wisselvallig met vooral in het westen van het land kans op buien. Een plaatselijke donderslag lijkt niet uitgesloten. Op de Ardense hoogten kan er sneeuw vallen. Maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden aan zee. De noordwestelijke wind is eerst matig maar wordt later vrij krachtig. Aan zee wordt de wind krachtig met rukwinden tot 70 km/ h.

Na het weekend

Maandag krijgen we afwisselend brede opklaringen en bewolkte perioden, af en toe vergezeld van buien die op de Ardense hoogten een winters karakter aannemen. Een plaatselijke donderslag is niet uit gesloten. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden aan zee. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit noord tot noordwest met rukwinden tot 50 km/ h.

Van dinsdag tot vrijdag zorgt een hogedrukgebied in onze nabijheid voor rustiger maar soms grijs weer. De kans op regen blijft vrij klein. De maxima liggen meestal tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 12 graden in de andere streken. 's Nachts kan het ten zuiden van Samber en Maas plaatselijk licht vriezen aan de grond.