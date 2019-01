Vandaag zwaarbewolkt met buien, sneeuwbuien mogelijk in Ardennen LH

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien, meldt het KMI. De meeste buien vallen aan de kust en op het reliëf, waar het sneeuwbuien worden. De maxima liggen rond 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen, tussen 3 en 6 graden in Laag- en Midden- België en rond 7 graden aan zee.

Donderdagavond en -nacht blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas worden dat sneeuwbuien. Minima van - 3 tot 0 graden in de Ardennen en van 0 tot + 5 graden elders.

Vrijdag is het vaak zwaarbewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog al is wat lichte en in de Ardennen mogelijk winterse neerslag niet uitgesloten. De opklaringen zijn waarschijnlijk het talrijkst in het westen. Maxima tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden in het centrum.

Ook zaterdag is er veel bewolking op enkele schuchtere opklaringen na. Vooral in de Ardennen kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt iets zachter met maxima van 3 graden op de Ardense hoogten tot 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Ook van zondag tot dinsdag wordt vanuit het noordwesten nog licht gestoorde of onstabiele lucht over onze streken aangevoerd. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral in het oosten af en toe lichte neerslag. Maxima rond 6 of 7 graden in het centrum van het land.

Woensdag lijkt het hogedrukgebied bij de Britse Eilanden te verzwakken. Het weerbeeld zou hierdoor wisselvalliger worden en het kwik zou enkele graden kunnen dalen.

