Vandaag zwaarbewolkt met buien, aan de kust opklaringen mogelijk ttr

17 augustus 2019

06u26

Bron: belga 0 weernieuws Zware bewolking en buien: dat is ook vanmiddag het recept voor het centrum en het zuidoosten van België. In het westen en het noordwesten wordt het wel stilaan droger. Vooral in de kuststreek zijn enkele opklaringen mogelijk, meldt het KMI.

Het kwik gaat vanmiddag van 17 graden in de Hoge Venen tot 21 of 22 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland, aan zee is de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.

Vanavond wordt het opnieuw overal zwaarbewolkt met vooral in de zuidoostelijke helft van het land soms buien. Op het einde van de nacht of morgenochtend trekt een actieve regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens met op sommige streken vrij veel regen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. De rukwinden kunnen tegen het einde van de nacht nog wat forser worden.

Morgen start regenachtig met in sommige streken (vooral in het centrum en/of het oosten van het land) veel neerslag. In de loop van de dag wordt het droger vanaf het westen met later bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Maandag worden eerst brede opklaringen verwacht met droog weer. Nadien wordt het wisselvalliger met mogelijk een lokaal buitje.

Ook dinsdag en woensdag zouden zon en wolken elkaar afwisselen, met eventueel een lokale regenbui. De maxima gaan van 18 tot 22 graden.