Vandaag zwaarbewolkt, maar zacht en winderig weekend voor de boeg IB

31 januari 2020

06u46

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag zwaarbewolkt tot betrokken met enkele schaarse opklaringen en af en toe wat motregen. In het westen blijft het waarschijnlijk droger. Het is zacht met maxima van 7 tot 9 graden in de Ardennen en van 10 tot 12 graden in de meeste andere streken. Aan zee piekt de zuidwestenwind tot 55 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

's Avonds en 's nachts blijft het betrokken met aanhoudend kans op wat lichte regen of motregen. Na middernacht gaat het harder regenen vanaf het westen. Het kwik daalt naar 7 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in het westen. Daarbij zijn er rukwinden tot 55 km/u.

Het weekend begint zwaarbewolkt tot betrokken met regen. Zaterdagnamiddag wordt het wisselvallig met kans op buien vanaf het westen. Het is zeer zacht met maxima rond 12 of 13 graden in Vlaanderen. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 km/u of meer.

Zondag trekt een actieve regenzone vanaf het zuidwesten over het land. Later overdag wordt het wisselvallig. Het wordt winderig met pieken tot 70 km/u, maar het blijft zacht met maxima tot plaatselijk 12 of 13 graden.

Ook maandag blijft het bewolkt, met matige regen. Tegen de avond geven de weerkaarten meer regen aan. Maxima van tot 12 of 13 graden. Dinsdag wordt veel frisser, met maxima rond 6 graden in het centrum. Daarbij wordt het wisselvallig met met regelmatig buien die in de Ardennen en zeker in de Hoge Venen een winters karakter krijgen.