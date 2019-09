Vandaag zwaarbewolkt: “Hier en daar motregen mogelijk, ook rest van de week regen” TTR DVDE

03 september 2019

06u26

Bron: Belga, VTM NIEUWS 3 Weernieuws Vandaag neemt de bewolking verder toe en wordt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. Vooral in het noorden van het land kan er af en toe wat lichte neerslag vallen. Over het uiterste zuidoosten van het land verwachten we nog een groot deel van de dag opklaringen. Mogelijk verschijnen er op het einde van de namiddag ook opnieuw meer opklaringen aan zee. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen, 21 graden in het centrum en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Vanavond en -nacht is het droog met wolken en opklaringen. We verwachten minima van 5 graden in het uiterste zuiden van het land tot 14 graden aan de kust.

Morgen trekt een storing met lichte of matige regen vanaf de kust geleidelijk door ons land. In de loop van de ochtend gaat het regenen over het westen, in het centrum rond de middag. De neerslag bereikt het oosten pas in de namiddag of ‘s avonds. In het westen verschijnen er op het einde van de dag opklaringen, maar de kans op buien blijft. Het wordt aanzienlijk frisser,met maxima rond16 graden.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met een paar buien vanaf het noordwesten. Het is wisselend tot tijdelijk zwaarbewolkt. De wind ruimt naar het noordwesten en het wordt fris voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 17 graden. Aan zee waait er een stevige noordwestenwind.

Vrijdag is het aanvankelijk nog overwegend droog met echter een snel toenemende bewolking. In de loop van de dag gaat het regenen of vallen er buien vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden.

Zaterdag is het wisselvallig met enkele buien maar ook opklaringen. De temperaturen blijven ondermaats met maxima van 13 tot 18 graden.

Zondag krijgen we wisselend tot soms zwaarbewolkt weer. Af en toe kunnen er nog een paar buien vallen. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.

Maandag lijkt het vaak zwaarbewolkt te worden met vooral in de loop van de dag een toenemende kans op regen vanaf het westen. We halen in de meeste streken maxima rond 18 graden.

