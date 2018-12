Vandaag zwaarbewolkt en regenachtig, wisselvallig weekend voor de boeg IB

07 december 2018

06u40

Bron: Belga 3 Weernieuws Deze ochtend is het zwaarbewolkt met lichte regen. Rond de middag bereikt een nieuwe zone met regen en buien de kuststreek, waarna ze oostwaarts over het land trekt. In de loop van de namiddag wordt het in het westen al weer droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden. De zuidwestenwind waait meestal vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee. Er is kans op rukwinden tot 80 km/ h.

Vanavond en vannacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, vooral dan aan zee en in de Ardennen. Een donderslag is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit west tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 of lokaal 70 km/ h.

Morgen wordt het wisselvallig en winderig, met perioden van regen of buien, die frequenter zijn in de Ardennen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig, en aan zee krachtig, uit het zuidwesten tot het westen. Er is nog kans op rukwinden tot 75 km/ h.

Zondag is het meestal bewolkt met talrijke buien, die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Deze buien kunnen lokaal fel zijn en gepaard gaan met een donderslag en windstoten rond 70 km/ h of zelfs wat meer. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westzuidwest en verplaatst zich naar westnoordwest.

Ook maandag en dinsdag is het nog wisselvallig, maar de frequentie en de activiteit van de buien nemen gestaag af.

