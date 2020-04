Vandaag zonnig, weekend ook droog, maar iets minder warm jv

24 april 2020

06u41

Bron: belga 6 Weernieuws In het westen van het land is het aanvankelijk nevelig. Daarna wordt het snel overal zonnig, ondanks de hoge sluierbewolking. De maxima liggen in het binnenland tussen 17 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest. Aan zee staat een matige wind uit noord tot noordnoordoost en wordt het niet warmer dan 14 of 15 graden, zegt het KMI.

Vrijdagavond en volgende nacht is het op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. Nabij de Franse en de Nederlandse grens kunnen de wolkenvelden talrijker zijn. De temperaturen dalen tussen 1 en 7 graden. De overwegend zwakke wind waait eerst uit noord tot noordwest en draait later tussen oost en noordoost. Aan zee staat 's avonds een matige noordnoordoostenwind die in de loop van de nacht ruimt naar oost.

Ook op zaterdag blijft het droog. Het is overwegend zonnig, maar het wordt enkele graden minder zacht. We halen nog maxima tussen 13 of 14 graden aan zee en 20 graden in het zuiden van het land. De wind waait in het binnenland zwak tot matig en aan zee meestal matig uit noord tot noordoost.



Zondag blijft het droog met afwisselend zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit noord- tot noordoostelijke of veranderlijke richtingen.

Maandag wordt het waarschijnlijk licht wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en vooral 's avonds en de volgende nacht kans op buien. De maxima komen in het centrum opnieuw boven de 20 graden uit.

