Vandaag zachte en droge dag met enkele opklaringen IB

15 januari 2019

06u25

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag overwegend droog met bewolkte perioden en enkele opklaringen. Op de Ardense hoogten is het 's ochtends nog uitkijken voor rijm- en ijsplekken en slechte zichtbaarheid door lage wolken. Het blijft nog vrij zacht met maximumtemperaturen tussen 3 en 9 graden.

's Avonds en 's nachts blijft de bewolking domineren, maar het blijft op een bui na droog. De minima liggen tussen 0 graden in de Ardennen en 4 à 5 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

Ook morgen is het overwegend droog met zwaarbewolkte perioden en enkele opklaringen. Het kwik stijgt tot 6 à 7 graden in het centrum van het land. 's Avonds en 's nachts trekt een regenzone ons land in vanaf het westen. Op de Ardense Hoogten kan de neerslag winters worden.

Donderdag trekt vanaf het westen een gestructureerde buienzone over het land. De buien kunnen vrij intens zijn en een winters karakter aannemen in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden.

Vanaf vrijdag tot en met begin volgende week zorgt een hogedrukgebied boven de Noordzee mogelijk voor een rustig, droog en vrij koud weertype. 's Ochtends vriest het licht in Laag-België en matig in Midden- en Hoog-België.

Overdag blijft het in de Ardennen lichtjes vriezen en elders klimt het kwik tot net boven het vriespunt. Er is ruimte voor de zon, maar mogelijk hangen er soms hardnekkige lage wolkenvelden.

