Vandaag zacht met zonnige perioden IB

11 april 2018

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze voormiddag is er vrij veel bewolking met vooral in het noorden nog kans op lichte regen of een bui. Later wordt het overal droog met wolken en zonnige perioden. In het uiterste zuidoosten van het land begint de dag grijs met lage wolken en plaatselijk mist. Later verwachten we ook daar mooie zonnige perioden, zegt het KMI.

De maxima liggen rond 14 graden aan zee en in de Hoge Venen. In het binnenland liggen ze tussen 16 en 18 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke of zuidelijke richting en later uit de noordoostelijke sector. Aan zee neemt de wind later toe tot matig uit noordoost tot noord.

Vanavond en vannacht is het eerst licht bewolkt tot helder. Later schuift er vanuit het zuidoosten veel hoge bewolking over ons land. Aan zee verwachten we ook lage bewolking en is er kans op nevel en mist. De minima liggen tussen 4 en 7 graden, bij een zwakke wind uit de noordoostelijke richtingen.

Droog met hoge wolkensluiers

Morgen is het eerst nog droog en vrij mooi met hoge wolkensluiers, maar vanuit Frankrijk neemt de bewolking snel toe en kunnen er in de loop van de dag enkele buien binnendrijven, mogelijk met een plaatselijk onweer. Maxima rond 13 graden aan zee en van 15 tot 21 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot meestal matig uit het noordoosten, later draaiend naar zuidoost tot zuid.

Vrijdag blijft zacht, maar onstabiel, met opklaringen en wolkenvelden. Overdag kan er vooral in het noorden en oosten een bui vallen. Op het einde van de dag is dat ook mogelijk in de andere streken. Maxima van 14 tot 19 graden.