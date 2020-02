Vandaag zacht en zwaarbewolkt met ‘s avonds regen, vanaf morgen frisser en kans op sneeuwbuien in Ardennen jv lh

03 februari 2020

06u37

Bron: belga 12 Weernieuws Deze namiddag blijft het zwaarbewolkt met eerst lokaal nog wat lichte regen. In het begin van de avond breidt de neerslag zich uit en wordt intenser. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 12 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het westzuidwesten. Dat meldt het KMI.

Vanavond en in het begin van de nacht wordt de regen matig. In de loop van de nacht verlaat de storing het land via het zuidoosten met daarachter afwisselend opklaringen en wolkenvelden en enkele plaatselijke buien. Boven het reliëf kunnen de buien winters worden. Een donderslag of wat korrelhagel is niet uitgesloten. Minima tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind is meestal matig in het binnenland en vrij krachtig of krachtig aan de kust uit westnoordwest met rukwinden tot 60 km per uur.

Morgen komen we terecht in frissere lucht van polaire oorsprong. Het wordt wisselvallig met regelmatig buien die in de Ardennen, en zeker in de Hoge Venen, een winters karakter kunnen aannemen. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in Vlaanderen en 2 en 5 graden in Hoog-België. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Aan zee is de wind soms krachtig. Rukwinden tot 75 km per uur.

Woensdag, na het optrekken van het ochtendgrijs, blijft het droog met kans op enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 5 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden elders. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten.

Na een vrij koude ochtend wordt het donderdag opnieuw een rustige en droge dag met afwisselend zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdag verwacht het KMI opnieuw een vrij mooie dag met zonnige perioden, bij maxima tussen 5 en 10 graden.

Zaterdag verzwakt de invloed van het hogedrukgebied op ons weer. Een eerste, verzwakte, regenzone trekt van de kust naar de Ardennen. Zachtere maritieme lucht stroomt over onze regio. De maxima lopen op tussen 7 en 12 graden.

Zondag staat er een stevige zuidwestelijke stroming verbonden aan een diepe depressie boven IJsland. Het wordt zacht maar vrij winderig met soms wat lichte regen of motregen.