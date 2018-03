Vandaag wordt zwaarbewolkt met lichte regen of buien IB

06 maart 2018

06u34

Bron: Belga 3 Weernieuws Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of enkele buien. In de namiddag krijgen we in het westen en het centrum tussen de wolkenvelden door zonnige perioden. Een plaatselijke bui blijft echter mogelijk.

Maxima van 6 tot 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 9 tot 11 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig en ruimt van zuid naar zuidwest, aan zee later zelfs naar west, meldt het KMI.

Vanavond is het meestal droog met opklaringen. Tijdens de nacht neemt de bewolking opnieuw toe en kunnen er enkele buien vallen, in de Ardennen mogelijk met een winters karakter. Lage wolken en mist kunnen in het zuidoosten het zicht beperken. De minima liggen rond 0 graden in Hoog-België en en rond 2 of 3 graden elders. De wind waait meestal zwak en later soms matig uit zuidelijke richtingen.

Morgen is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met af en toe buien, die in de Ardennen vooral na de middag soms een winters van karakter krijgen.

Een plaatselijke donderslag of wat korrelhagel zijn ook niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden voor het centrum van het land. De zuidenwind waait eerst zwak tot matig, wordt geleidelijk matig en ruimt dan naar zuidwest.

Donderdag wordt het snel zwaarbewolkt met perioden van lichte tot matige regen. De maxima schommelen rond 7 of 8 graden in het centrum van het land. De zuidwestenwind waait matig tot soms vrij krachtig.