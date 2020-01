Vandaag wordt een zachte, bij vlagen regenachtige dag IB

15 januari 2020

06u52

Vandaag kent een droge en vrij zonnige start, met hoge sluierbewolking. In de loop van de dag krijgen we vanaf het westen veel wolken met perioden van regen. De neerslag bereikt het westen vrij laat in de voormiddag, en komt pas op het einde van de namiddag of 's avonds aan in het oosten. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht verlaat de regen snel onze streken via het oosten. Daarna wordt het droog met brede opklaringen. De minima dalen naar waarden tussen 1 graad in Hoog­ België en 5 graden aan zee.

Morgen wordt een droge dag met in vele streken eerst kans op lage wolken. Daarna volgen er opklaringen, vooral na de middag. Op het einde van de dag verschijnen er hoge sluierwolken vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in Laag­- en Midden­-België.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt en regenachtig. In de namiddag vallen enkele buien en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De maxima schommelen van 5 of 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen. Zaterdag kunnen er tussendoor nog een paar buitjes vallen bij een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is minder zacht dan de voorgaande dagen, met maxima van 2 of 3 graden op de Ardense hoogten tot 6 graden in Laag-­ en Midden­-België.

Het blijft zondag wellicht overwegend droog met zelfs brede opklaringen. In Hoog­-België is er kans op hardnekkige lage wolken. Met maxima van 2 tot 7 graden noteren we ongeveer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zondagnacht vriest het in vele streken.