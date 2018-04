Vandaag wordt een warme dag, maar frissere temperaturen aan zee IB

08 april 2018

06u54

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog met zon en wolkenvelden. In het westen is er deze voormiddag meer bewolking en kan er tijdelijk wat lichte regen vallen. In het binnenland wordt het warm met maxima van 20 tot plaatselijk 24 graden.

Aan zee stijgen de temperaturen mogelijk eerst tot 13 graden, maar vallen ze in de namiddag bij een noordelijke zeebries terug naar zowat 10 graden. In het binnenland is de wind meestal zwak en veranderlijk. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht komt er stilaan meer bewolking. In Laag- en Midden-België wordt het mogelijk nevelig. Aan zee en in het noordwesten verwachten we mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 7 of 8 graden aan zee en in de Ardennen en 9 of 10 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot plaatselijk matig uit veranderlijke of noordelijke richtingen. Aan zee staat een matige wind uit noord tot noordoost.

Bewolking

Morgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, zeker in de noordwestelijke helft van het land. Het is aanvankelijk grotendeels droog, maar in de loop van de namiddag en avond kunnen er zich buien ontwikkelen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden in het binnenland. Aan zee zorgt een matige noorden- tot noordoostenwind ervoor dat het kwik niet hoger komt dan 13 graden.

Dinsdag zijn er vaak zonnige perioden, maar kan er in de loop van de dag links of rechts een bui tot ontwikkeling komen. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden bij een matige wind uit zuidoost.

