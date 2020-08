Vandaag wordt een bewolkte dag, maar opnieuw opletten voor onweer jv

15 augustus 2020

07u33

Bron: belga 0 Weernieuws Er hangen vandaag eerst soms lage wolken, meldt het KMI. Daarna is het eerder wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw enkele onweersbuien. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Hoge Venen en 28 graden in de Kempen.

De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen in een groot deel van het land, behalve in het westen, waar ze eerst uit het zuiden waait om daarna te draaien naar het noordwesten.

De meeste en meest intense buien in de namiddag verwacht het KMI over de oostelijke landshelft, maar ook elders kan onweer losbarsten. 's Avonds zijn er nog enkele laatste buitjes mogelijk die ons land in het noorden verlaten. Later 's nachts wordt het droog met brede opklaringen. Opnieuw kan er nevel of een mistbank gevormd worden op sommige plaatsen. De minima liggen tussen 13 en 18 graden.

Zondag wordt het, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, droog met brede zonnige perioden. Het wordt tijdelijk opnieuw warmer met maxima rond 24 of 25 graden aan zee en lokaal 30 graden in het binnenland. In de namiddag en in de avond worden de wolkenvelden talrijker en verwacht het KMI onweerachtige buien. Deze buien kunnen intens zijn met hagel en stevige winden.

Maandag blijft het wisselvallig. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt en vooral later in de namiddag vergroot de kans op enkele buien of onweer. De maximumtemperaturen liggen rond 24 graden.

Dinsdag is er opnieuw kans op buien bij maxima tussen 20 en 26 graden.

Woensdag zorgt een mobiele hogedrukwig voor tijdelijk droger weer. Enkele zeer plaatselijke lichte buitjes zijn nog wel mogelijk. Maxima tussen 20 en 25 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt en vrij warm met maxima rond 26 à 27 graden in het centrum van het land. Enkele buien of onweer zijn mogelijk. Vrijdag eerst wat regen of buien, later droger vanaf het westen met opklaringen. Maxima rond 24 graden in het centrum.