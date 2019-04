Vandaag wisselvallig met mogelijk onweer LH

02 april 2019

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag krijgen we een wisselvallige dag met zwaarbewolkte perioden en slechts enkele korte opklaringen. In de loop van de dag valt er af en toe regen en later op de dag worden dat buien die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen rond 13 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. In het westen ruimt de wind later naar west tot westnoordwest. Tijdens de buien zijn rukwinden mogelijk rond 60 kilometer per uur.

Ook vannacht blijft het wisselvallig met perioden met regen en buien. Later worden de buien minder talrijk en zijn er af en toe opklaringen. In de Hoge Venen krijgen de buien soms een winters karakter. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwest, later krimpend naar zuid.

Woensdag bereikt onstabiele en frissere maritieme lucht onze streken. Het wordt zwaarbewolkt met voorjaarsbuien, die in de namiddag vergezeld kunnen zijn van een donderslag. Er is winterse neerslag mogelijk op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. ‘s Nachts is lokaal lichte vorst mogelijk. Op veel plaatsen vriest het aan de grond.

Donderdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Het KMI verwacht nog enkele lokale buien maar vaak is het droog. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Ardense Hoogten en 10 graden in Vlaanderen.