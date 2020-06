Vandaag wisselend bewolkt en kans op regenbuien, maar er is beterschap op komst ttr

10 juni 2020

07u42

Bron: belga 1 Weernieuws Het wordt vandaag wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele buien vanuit het oosten, met maxima van 15 tot 20 graden. Ook 's nachts krijgen we af toe regen of enkele buien, meldt het KMI. Vrijdag kunnen we opnieuw genieten van een zomerse dag met temperaturen tot 26 graden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag begint de dag in het westen zonnig. In het centrum en het oosten van het land is het bewolkt en aanvankelijk op een geïsoleerde bui na droog. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland meer en meer stapelbewolking die vanaf het oosten aanleiding kan geven tot ietwat intensere buien. Een donderslag is daarbij niet geheel uitgesloten. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 à 20 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak en veranderlijk en wordt later soms matig uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen.

's Avonds en 's nachts wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe regen en enkele buien, eerst in het centrum en het oosten van het land, later in de nacht voornamelijk over de westelijke landshelft. Aanhoudend kans op een donderslag. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee. De wind wordt in het binnenland zwak uit noordoostelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee blijft de wind overwegend matig uit noordoostelijke richtingen.

Morgen is er eerst vooral richting Franse grens veel bewolking met nog wat regen of enkele buien. In het noorden en het oosten is het droog met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af met kans op een bui die onweerachtig kan aannemen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost. Aan zee steekt er in de namiddag een vrij krachtige zeebries op uit noordnoordoost.

Vrijdag wordt het een mooie dag met overal droog weer en heerlijke zomerse maxima van 26 graden Celsius. Dit weekend mogen we onweer verwachten. We starten zonnig, maar in de loop van de dag wordt het instabieler met enkele regen of onweersbuien. Ook dit weekend is het warm: 26 graden Celsius op zaterdag en 23 tot 25 graden Celsius op zondag.