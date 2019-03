Vandaag veel maartse buien en wind, lokaal rukwinden tot 120 km/u mogelijk kg

10 maart 2019

06u32

Bron: Belga 1 Weernieuws Het wordt een regenachtige en stormachtige zondag, met rukwinden tot 120 km/u. Het KMI heeft alvast code geel afgekondigd. In het binnenland klimmen van 3 naar 6 beaufort, aan de kust zelfs 7 beaufort. Wie vandaag "even gaat uitwaaien aan de zee", past dus beter op zijn tellen. De rest van de week kondigt zich niet veel beter aan, met vooral veel regen. Dat meldt het KMI.

Deze ochtend is het zwaarbewolkt met eerst matige regen. In de loop van de voormiddag wordt het droger en komen er opklaringen. Later in de namiddag verwachten we nog enkele buien. De temperaturen stijgen naar 6 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind ruimt op het einde van de voormiddag naar het westen en wordt krachtig tot zeer krachtig en stormachtig aan de kust. Vooral tussen 12 uur en 18 uur kunnen de rukwinden waarden bereiken tot 100 kilometer per uur.

Vanavond en -nacht neemt de wind wat af en wordt het wisselvallig met buien. Op de Ardense hoogvlakten vallen de buien geleidelijk onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw. De temperaturen dalen tussen ­1 graad op de Ardense hoogten en 3 of 4 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig tot vrij krachtig met nog rukwinden tot 70 kilometer per uur, vooral dan tijdens de buien.

Morgen wordt een wisselvallige dag met enkele maartse buien die kunnen gepaard gaan met een donderslag. In de Ardennen vallen de buien soms onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. Langs de Franse grens is het droger. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. De wind wordt matig tot vrij krachtig in het binnenland en zelfs krachtig aan zee uit noordwestelijke richtingen met rukwinden tot 70 kilometer per uur.

Dinsdag begint de dag droog en fris met vrij veel hoge wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe met later regen of buien. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind waait vrij krachtig tot lokaal krachtig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Woensdag is het onstuimig met opnieuw veel wind en maartse buien. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Donderdag is het rustiger maar krijgen we veel wolken en nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 4 en 10 graden, bij een matige westenwind.

Vrijdag lijkt een nieuwe neerslagzone het weer te gaan bepalen. We halen maxima van 6 tot 10 graden. De wind neemt opnieuw toe. Ook zaterdag blijft het wisselvallig met regen of buien en waarschijnlijk vrij veel wind. Maxima rond 9 of 10 graden in het centrum.

