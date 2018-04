Vandaag tot 28 (!) graden, nog tot zondag lekker warm en droog jv

Bron: belga 250 Weernieuws Ook vandaag is het al van 's morgens zonnig, met soms wat hoge wolkensluiers. De maxima schommelen van 22 à 23 graden in de Ardennen tot 28 graden in de Kempen.

Vanavond en vannacht is het nog altijd op de meeste plaatsen helder, al is er op het einde van de nacht in het westen wel kans op mist. De minima liggen tussen 8 en 14 graden. Dat meldt het KMI.

De zwakke tot matige wind draait morgen naar het noordwesten tot het noorden, waardoor de aangevoerde lucht wat vochtiger wordt. Het is nog altijd vaak zonnig, met stilaan wel enkele wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt opnieuw warm, met maxima van 17 graden aan zee tot 26 graden in de Kempen.

Zaterdagochtend is er kans op mist of lage wolken. Daarna krijgen we afwisselend zon en wolken. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

De wind draait zondag opnieuw naar zuidelijke richtingen, en er wordt dus warme lucht aangevoerd. Het kwik klimt tot 23 graden aan zee en in de Ardennen, en tot 26 graden in de Kempen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Mogelijk ontwikkelen zich enkele onweerachtige buien.

Welk weer we begin volgende week krijgen, is nog onzeker. Waarschijnlijk neemt de bewolking en de kans op (onweerachtige) buien toe. De temperaturen zetten een flinke stap terug, met in het centrum nog maxima rond de 15 graden.

