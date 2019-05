Vandaag tot 20 graden, ook rest van de week zachte temperaturen ttr kg

22 mei 2019

06u53

Bron: belga 282 weernieuws Deze ochtend verdwijnen de lage wolken of lokale mistbanken vrij snel en krijgen we rustig weer met een afwisseling van zon en wolkenvelden, al is een zeer plaatselijk buitje in de namiddag niet geheel uitgesloten. De maxima schommelen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen, 15 graden aan zee en 18 à 20 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht, na een eventueel lokaal buitje, verwachten we brede opklaringen met af en toe enkele wolkenvelden en hoge wolkensluiers. Op het einde van de nacht is er zeer plaatselijk kans op vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het centrum van het land.



Morgen starten we de dag met veel zon, en plaatselijk wat nevel of mist. Tegen de middag ontwikkelen er zich stapelwolken maar de opklaringen blijven breed. Vooral in het westen kunnen deze wolkenvelden voor een lokale bui zorgen. In het oosten van het land blijft het waarschijnlijk droog tot het einde van de dag. De maxima, hoger dan de vorige dagen, schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 22 graden in Vlaanderen.



‘s Avonds en ‘s nachts wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. In het westen en het centrum van het land is er nog kans op enkele buien. De minima liggen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in Vlaanderen.



Vrijdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Vooral na de middag kunnen er enkele buitjes tot ontwikkeling komen. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 21 graden in de Kempen.



Zaterdag wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen. Vooral in het westen van het land is er kans op wat regen of enkele buien. De maxima liggen rond 19 graden in het centrum.



Ook zondag krijgen we veel bewolking, met soms opklaringen. In het oosten is er kans op enkele buitjes. Elders blijft het droog. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum.