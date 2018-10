Vandaag start zwaarbewolkt met kans op regen, daarna zonniger en opnieuw warmer TTR

07 oktober 2018

06u29

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag start grijs en regenachtig, maar later op de dag wordt het droog met opklaringen aan de kust. Dat zegt het KMI. De temperaturen liggen tussen 11 en 17 graden.

Morgen en de rest van de week wordt het droog, zonnig en geleidelijk opnieuw warmer.

Maar eerst is het dus zwaarbewolkt met hier en daar wat regen of een bui, eventueel nog met een donderslag. Daarna wordt het geleidelijk overal droog en verschijnen er opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 17 graden in Belgisch Lotharingen, met waarden tussen 14 en 16 graden in het centrum van het land.

Vanavond en -nacht blijft het droog met breder wordende opklaringen al kan in de Ardennen de bewolking hardnekkig blijven. In de loop van de nacht kan er zich nevel of mist vormen. De minima liggen tussen 5 en 10 graden.