Vandaag schijnt de zon uitbundig en vrijdag wordt het tropisch heet KVE

30 juli 2020

06u39

Bron: Belga 2 Weernieuws De zon speelt de komende dagen een hoofdrol. Vandaag wordt het al mooi met maxima tot 29 graden en morgen wordt wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe.

Het wordt donderdag opnieuw zonnig met enkel wat hoge of middelhoge wolkenvelden in het noorden van het land. Het is al vrij warm met maxima van 23 tot 28 graden, en zelfs 29 graden in Belgisch Lotharingen.

De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan de kust steekt in de namiddag een matige zeebries op uit het noordoosten. Donderdagavond en -nacht is het helder of lichtbewolkt en zacht met minima tussen 12 en 18 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag is een zeer warme en zonnige dag. We halen maxima van 29 tot 32 in de Ardennen, en van 33 tot 35 graden in het centrum. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Mogelijk kan er 's avonds wat meer bewolking binnen schuiven in het westen van het land. 's Nachts kan de kans op een bui of een onweer toenemen.

Dit weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af en is er kans op enkele lokale buien op zaterdag.

Zondag is er ook kans op enkele buien, vooral dan in het centrum en het noorden van het land. Het blijft wel zeer warm met maxima tussen 23 en 32 graden op zaterdag en 20 tot 24 graden op zondag.