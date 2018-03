Vandaag overwegend droog met stapelwolken, wisselvallig Pasen IB

29 maart 2018

06u29

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is er eerst nog veel bewolking en vooral in het oosten kunnen enkele buitjes vallen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen overwegend droog met zon en stapelwolken. Naar de avond toe neemt de bewolking toe in het westen en kunnen er daar al enkele buien vallen. We halen 6 tot 11 graden bij een matige zuidwestelijke tot zuidelijke wind. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht schuift een storing over het land met regen en buien. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk droog. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en +4 graden in Vlaanderen.

Vrijdag is het eerst overwegend droog met vrij veel bewolking. In de loop van de dag of avond trekt een storing vanuit Frankrijk over het land met regen en buien. De maxima liggen tussen 7 en 13 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidoost.

Zaterdag krijgen we onder invloed van de depressie met kern boven het oosten van Engeland wisselvallig weer met vooral in de namiddag buien. De maxima situeren zich tussen 7 en 11 graden.

Wisselend tot zwaarbewolkt Pasen

Op Paasdag lijkt de atmosfeer zich een beetje te stabiliseren. Het blijft wel wisselend tot zwaarbewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog maar een lokale bui blijft nog mogelijk. In de Hoge Ardennen kan er 's morgens wat sneeuw dwarrelen. Het blijft eerder fris met maxima tussen 3 en 8 graden.

Op Paasmaandag blijft het droog en rustig met wolkenvelden en opklaringen. Vooral in de ochtend kunnen er brede opklaringen voorkomen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden bij een matige zuidoostelijek wind.

Dinsdag en woensdag zorgen nieuwe depressies ten westen van ons voor aanvoer van zachte maar soms gestoorde of onstabiele lucht. Er is dus veel bewolking waaruit soms regen of een bui kan vallen. Het kwik klimt dinsdag tot 13 à 14 graden in het centrum en woensdag tot 14 à 15 graden.