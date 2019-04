Vandaag nog zonnige en droge dag, rest van de week frisser en wisselvalliger TT

01 april 2019

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt een zonnige en droge dag. In de loop van de namiddag kunnen er vooral ten zuiden van Samber en Maas enkele wolken tot ontwikkeling komen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. Dat meldt het KMI.

Vannacht is het eerst licht bewolkt tot helder. Vanaf de Franse grens wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met tegen de ochtend wat lichte regen. De minima liggen tussen 3 en 9 graden.

Morgen is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met lokale buien. In de namiddag worden de buien intenser en kan het plaatselijk onweren. Het is nog zacht met maxima van 12 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in het centrum.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met soms wel opklaringen, maar ook buien. Lokaal onweer blijft mogelijk. In Hoog­-België hebben de buien soms een winters karakter. De maxima klimmen tot 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen en rond 9 graden in het centrum.

Donderdagochtend kan het hier en daar licht vriezen. Overdag verwacht het KMI nog enkele buien en soms opklaringen. Met maxima van 4 tot 10 graden is het een paar graden te koud voor de tijd van het jaar.

Vrijdag is het meestal droog met enkele zonnige perioden, bij maxima rond 13 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Het wordt zo’n 14 graden. Ook zondag lijkt het licht wisselvallig te blijven bij maxima rond 13 graden.