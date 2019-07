Vandaag nog zonnige dag, vanaf morgen meer en meer kans op buien TT

09 juli 2019

06u29

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag droog met mooie zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Tegen de late namiddag neemt de bewolking toe over het westen van het land. Het wordt wat zachter met maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost. Dat meldt het KMI.

Vannacht blijft het droog maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen. In het oosten van het land kunnen de brede opklaringen standhouden tot de ochtend. De minima liggen tussen 5 graden in sommige Ardense valleien en 15 graden vlak aan zee.

Morgen schuift een warmfront vanaf de Britse Eilanden over ons land. Het wordt dan overwegend zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of motregen. Bezuiden Samber en Maas blijft het zo goed als droog. De maxima liggen tussen 20 graden op de Ardense toppen en 23 of 24 graden in het centrum van het land alsook in Belgisch Lotharingen.

Donderdag wordt het onstabiel met in de loop van de dag enkele buien, de meeste over het oosten van het land. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.

Vrijdag trekt een depressie met koude bovenluchten vanaf de Britse Eilanden net ten noorden van ons land. De onstabiliteit neemt nog toe en de buien kunnen een onweerachtig karakter krijgen. De maxima schommelen rond 21 graden.

Zaterdag is het nog wisselvallig met veel wolken en buien. Het wordt zo'n 20 graden, maar aan zee blijft het met 18 graden koel, samen met een onaangename matige noordwester.

Zondag hangen er nog vrij veel wolken maar blijft het op een lokale bui na droog, bij maxima rond 22 graden. Aan zee wordt het een graad of 18.

Maandag blijft het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De maxima halen met moeite 20 graden in het centrum van het land.