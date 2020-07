Vandaag nog zonnig, vanaf morgen regen jv

13 juli 2020

06u28

Bron: belga 0 Weernieuws Op de eerste dag van de nieuwe week is het vrij zonnig, met maxima tot 25 graden. Maar dinsdag slaat het om en krijgen we enkele dagen met regen of buien. Dat meldt het KMI.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, wordt het vandaag vrij zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind blijft overwegend zwak in het binnenland en soms matig aan zee en krimpt naar het noorden tot noordwesten.

Vanavond is het lichtbewolkt. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust. Tegen de ochtend kan er in het westen wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in de Gaume. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten, later ruimend naar westen tot noordwesten.

Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. Bij maxima tussen 15 en 20 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar.

Donderdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar nog een bui. Het blijft nog vrij fris bij maxima van 17 tot 21 graden.

Vanaf vrijdag wordt weer droger en zachter weer verwacht. De maxima zouden dan ook weer stijgen, met zondag mogelijk tot 28 graden.