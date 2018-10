Vandaag nog zacht en zonnig, maar herfstweer is in zicht kg

17 oktober 2018

06u44

Bron: Belga 6 Weernieuws Na het optrekken van het ochtendgrijs in het westen van het land, blijft het vandaag zacht en zonnig weer, zo bevestigt het KMI. Ook de rest van de week moet het overwegend droog blijven. Vanaf zaterdag wordt het frisser.

Op veel plaatsen komt de zon erdoor in de loop van de dag, hoewel het niet uitgesloten is dat in het westen de bewolking lokaal hardnekkig blijft. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 23 graden in de Gaume, in het uiterste zuiden van het land. De zwakke en veranderlijke wind wordt geleidelijk noordelijk.



Ook de volgende dagen blijft het overwegend droog en zonnig, maar vanaf zaterdag wordt het wel koeler, met maxima tot 15 à 16 graden. Begin volgende week komt er dan maritieme lucht over het land, met grijs en regenachtig weer, verwacht het KMI.

