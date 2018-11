Vandaag nog wisselvallig, morgen droog en zonnig Redactie

13 november 2018

06u19

Bron: Belga 0 Weernieuws Dinsdagochtend is het wisselvallig met een buienlijn die van west naar oost door het land trekt. Aan zee is een donderslag niet uitgesloten. In het oosten verlaat een andere storing ons land, maar tijdelijk kan er daar nog regen vallen. Daarna wordt het droog en komen er brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden, zegt het KMI.

De wind waait matig en vrij krachtig aan zee uit zuidwestelijke richtingen en aan zee uit zuidwest tot west. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 à 60 kilometer per uur.

Dinsdagavond klaart het in de meeste regio's uit. Dinsdagnacht worden er nevel en plaatselijk mist en lage bewolking gevormd. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. De wind wordt zwak tot matig en krimpt naar zuidelijke richtingen.

Woensdag krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, vrij mooi weer met zon en hoge wolken. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit zuid tot zuidoost.

Donderdag is het droog en zonnig met hooguit wat hoge wolkensluiers. Het wordt zacht met maxima van 11 graden in Hoog-België en 15 graden in het centrum van het land. De wind is overwegend zwak, aan zee en in de Ardennen soms matig uit zuidoostelijke richtingen.

